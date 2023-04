MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

DESTAQUES DA EDIÇÃO

Mossoró

Bombeiros ensina como o cidadão deve agir para socorrer vítimas de afogamento e enaltece atitude de comerciantes do balneário de Lagoa de Pau que fechou acesso aos banhos neste período de cheia no Rio Mossoró

Tomógrafo do Hospital Regional continua quebrado. Aparelho parou de funcionar no dia 12 do mês passado

IBGE aponta em números preliminares que Mossoró têm 264.181 habitantes e como consequência a Câmara Municipal pode perder dois vereadores e a Prefeitura repasses do FPM

Defesa Civil diz que vegetação não representa ameaça a estrutura da Ponte em Passagem de Pedras e pede apoio da população para identificar locais de risco

Apicultores da Maísa receberão consultoria técnica do Mossoró Rural nesta terça-feira, 04

Projeto “Peixe Popular” garantirá venda de peixes a preço acessível na Semana Santa

Aulas de futsal masculino começam nesta terça-feira no Ginásio Municipal

MCJ 2023: Prefeitura abre licitações para camarotes, estrutura e credenciamento de produtores culturais

Polícia

Motorista de caminhão passa por cima de motociclista de 22 anos em lombada que o DNIT está instalando no Complexo Viário dos Abolições, em Mossoró

PCRN realizou 100 prisões em operações de combate à violência contra a mulher no mês de março

Polícia prende suspeito de matar o primo e jogar corpo em matagal, em Luís Gomes

Estado

Em prestação de contas anual à Assembleia Legislativa, Governadora disse que espera até o final do ano conseguir os recursos para recuperar as estradas

BNDES aprova financiamento de R$ 907 milhões para 4 parques eólicos no RN

Reservas hídricas do RN somam 53,72% da sua capacidade e Inmet emite novos alertas de mais chuvas intensas em todo o Rio Grande do Norte

Isolda Dantas preside Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais do RN

Nacional

Petrobras cria grupo de trabalho para rever procedimentos internos em casos de assédio sexual