MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

NACIONAL

Na véspera de depor à PF, Bolsonaro devolve mais um kit de jóias doadas pelo Governo da Arabia Saudita

Alvo de 34 acusações criminais, Trump redobra aposta se fazendo de vítima

Lula sanciona lei que determina delegacias da mulher abertas 24h

Ministro da Justiça diz que existe múltiplos indícios de ação de Anderson Torres contra eleitores de Lula no 2º Turno

POLÍCIA

Acusado de matar em 2022 a ex mulher Ana Carolina na frente das filhas, no bairro Aeroporto em Mossoró, vai a júri popular na próxima segunda-feira

DHPP elucida latrocínio de agricultor que teve o sítio invadido, na zona rural de Mossoró

População protesta devido a morte de motociclista na BR-304 e pede construção de passarela no local

Visitas presenciais são retomadas em presídios do RN

Operação “Trem Bala”: polícia do RN prende membros de facção responsável por ataques

Motorista é preso por importunar sexualmente mulher que pegou uma “carona amiga” com ele

MOSSORO

Bombeiro Médico ensina como socorrer vítima de afogamento enquanto o socorro especializado chega

Engenheiro mecânico assume o posto de engenheiro civil no comanda da CAERN em Mossoró

Veja obras de restauração e drenagem da Rotatória em Frente ao Hotel em Termas, em Mossoró

PROJETO PEIXE POPULAR: Prefeitura disponibiliza 25 toneladas de corvina a 10 reais o quilo para a semana santa

MOSSORÓ RURAL: Produtores de mel de abelha italiana no Polo Maísa recebem palestra de especialista de Minas Gerais

Prefeitura e Governo do Estado decretam ponto facultativo para esta quinta-feira santa

ESTADO

Chuva forte com relâmpago e trovões em todo o Oeste do Rio Grande do Norte

Desespero em Areia Branca: Por falta de drenagem, água entra em dezenas de cassas

Campanha de Vacinação contra a Influenza inicia no dia 10 de abril no RN

Lançado nesta segunda-feira, em Apodi, a Femulti 2023, prevista para outubro

Preço do Gás de Cozinha deve aumentar R$ 3 reais no Rio Grande do Norte

Ministro promete recursos para concluir Oiticica e Ramal Apodi da Transposição do Rio São Francisco

Ambientalista pede que a população não se aproximem do peixe boi "Pintada", que foi solta recentemente na Prainha, em Grossos