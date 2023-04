MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

ESTADO

RN 117 se rompe na saída de Caraúbas para Olho D’Água do Borges

Governo promete recuperar RN 117 em Caraúbas tão logo as águas baixem

Terceiro maior reservatório de água do RN, Barragem de Umari volta a sangrar depois de 14 anos; Armando Ribeiro chega a 65% e Santa Cruz se aproxima de 60% e Pau dos Ferros de 80%

“O Sinte está sendo intransigente e penalizando o aluno”, diz secretário de Planejamento sobre a decisão do sindicato de continuar a greve

O perigo dos buracos na RN 117 e na BR 405

Parede principal do açude de Apanha Peixe, de Caraúbas, não se rompeu.

Senador Styvenson Valentin expressa preocupação com situação estruturação das barragens e Açudes do Rio Grande do Norte

MOSSORÓ

Desobstrução de bueiros e galerias reduziu alagamentos em Mossoró

Mossoró iniciará vacinação contra influenza na próxima segunda-feira

Com 51 anos de história, Bar do Paulão tem nova direção; novo proprietário promete manter nome e tradição do local

POLÍCIA

Assassino de Ana Kaloline senta no banco dos réus nesta segunda-feira (10), em Mossoró

Agricultor é morto a tiros na zona rural de Governador Dix Sept Rosado

Carroceiro morto atropelado na RN 013 no início da noite do domingo

Detentos e detentas da Mário Negócio esperam produzirem 165 mil mudas de cajueiro até o final de 2023

Agricultor pula de cabeça e morre no açude de Major Sales, no Alto Oeste do RN

Confira recomendações do Corpo de Bombeiros para evitar afogamentos em especial crianças

NACIONAL

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL) é denunciado pelo MP por racismo; órgão pede a perda de mandato e a suspensão de direitos políticos

Lula em visita Maranhão, onde as chuvas deixaram 8 mil desabrigados, defende atuação conjunta para evitar novas tragédias

Fluminense goleia o Flamengo por 4 x 1 e leva o bi campeonato Carioca e o Palmeiras vence por 4 x 0 e leva o paulista 2023