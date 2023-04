MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

ESTADO

Defesa Civil de Apodi, Caraúbas e Felipe Guerra se preparam para atuar em conjunto, numa eventual Sangria de Santa Cruz alagando a região do Vale

Donos de peixadas e moradores de Santa Cruz, em Apodi, confiam na estrutura de concreto da Barragem; “É muito segura”, diz comerciante

Em greve, servidores da saúde e da educação do RN realizam manifestação, em Natal

Reservas hídricas do RN atingem 60,16% da sua capacidade, aponta Igarn

Em audiência para discutir o fortalecimento do turismo, deputados sugerem criar estrutura de zeladoria permanente nas praias e batalhões do turismo

NACIONAL

Por causa das ameaças de violência e xingamentos, o ministro foi embora da audiência na Comissão de Segurança Pública

Líder do PT no Senado cobra punição criminal, cívil e administrativo para Bolsonaro pela tragédia ocorrida com o povo Yanomami

IBGE aponta que Inflação fica abaixo do esperado, dólar cair para cinco reais e Governo volta a cobrar que o Banco Central baixe os juros

MOSSORO

Canal do Promorar recebe serviço de limpeza pública

PMM confirma outra atração do MCJ 2023; Mari Fernandez se apresentará na Estação das Artes

Prefeitura de Mossoró começa a retirada da população da região ribeirinha e disponibiliza abrigo para acolher famílias

A Prefeitura de Mossoró notifica ainda empresa de limpeza urbana para o devido cumprimento das obrigações trabalhistas junto aos funcionários

POLÍCIA

Homem que ameaçou invadir escola na Paraíba com machadinha é preso em Luís Gomes/RN

Dupla que usou cavalos para atravessar açude é presa; animais foram arrastados pela correnteza

Carga contendo 90 smartphones sem nota fiscal é apreendida pela PRF em Mossoró

Conselho de sentença absolve réu de acusação de homicídio ocorrido em Mossoró

DEICOR prende Montanha, de 27 anos, que estava com 3 mandados de prisão, por roubo e tráfico de drogas, no bairro Barrocas, em Mossoró