MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/04/2023

Nesta quinta-feira, 13, vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, entre outros temas, sobre a construção do Memorial de Santa Luzia. Confira outros destaques do Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.