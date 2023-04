MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Novas Ambulâncias do Samu vão agilizar atendimento e melhorar assistência à população

Prefeitura de Mossoró reforça serviço de terraplenagem na estrada de Alagoinha

Prefeitura fortalece geração de emprego e renda com doação de terreno para empresa em Mossoró

Vitrine Junina e Convenção de Comércio e Serviços serão lançados nesta manhã no CDL com a presença do prefeito Allyson Bezerra

MCJ 2023 será apresentado ao trade turístico e imprensa do RN no dia 20 em Natal

ESTADO

Acompanhado do pai Garibaldi, governador em exercício Walter Alves diz em Upanema que estrutura das barragens são seguras

Pelo menos três protocolos de intenção deverão ser assinados entre o Governo do RN e empresas chinesas

Sesap convoca municípios potiguares para Dia D de Multivacinação neste sábado, 15

Ezequiel Ferreira solicita série de melhorias para cidades da região Oeste

POLÍCIA

Ministro Flávio Dino atende pedido de governador em exercício e autorização presença da Força Nacional no RN por mais 30 dias

Líder de facção criminosa e suspeito de ter atirado na companheira adolescente é preso em Mossoró

Acusado de matar a esposa por ciúmes vai a julgamento segunda-feira, em Mossoró

Mais de um milhão de maços de cigarros contrabandeados são apreendidos pela PRF em São Gonçalo do Amarante

NACIONAL

Lula se reúne nesta sexta com o presidente da China para tratar sobre parcerias comerciais