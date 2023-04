Governo e Prefeitura apoiam proposta de construção do Santuário de Santa Luzia

Deputado Tomba Faria explicou em audiência, como nasceu e concretizou o sonho de construir a Estátua de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz. O secretário-adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, representou o governo do estado na audiência pública sobre a construção em Mossoró do santuário de Santa. Durante a audiência, o secretário afirmou o apoio do Governo do Estado ao projeto de construção do santuário de Santa Luzia, disse que o governo oferecerá todo o empenho e dedicação ao projeto. Representando o executivo municipal. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Frank Felisardo, também confirmou apoio do Município ao projeto. “A Prefeitura de Mossoró está totalmente envolvida e tem muito interesse que possa o santuário seja instalado na cidade”, disse.

Representante do Governo do Estado na audiência pública sobre a construção em Mossoró do santuário de Santa Luzia, hoje (14), na Câmara Municipal, o secretário-adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, assegurou apoio do Governo do Estado ao projeto.



“Trago aqui a palavra da governadora Fátima Bezerra e do secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho. O Governo do Estado oferecerá todo o empenho e dedicação e estará ao lado de todo e de todas para carregar o andor do santuário de Santa Luzia”, afirmou.



Também presente à audiência pública, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Frank Felisardo, também confirmou apoio do Município ao projeto. “A Prefeitura de Mossoró está totalmente envolvida e tem muito interesse que possa o santuário seja instalado na cidade”, disse.



O secretário, contudo, chamou atenção para a necessidade de pensar o projeto, de forma conjunta com inventário turístico em Mossoró. “Temos o principal, que é a fé, fieis, devoção e religiosidade. Mas só isso não faz santuário. É preciso unir forças em um conceito, projeto, planejamento, estratégias e captação de recursos”, frisou.



Além do Governo do Estado e Prefeitura de Mossoró, as bancadas estadual e federal asseguram apoio ao projeto. Participaram da audiência o deputado federal Benes Leocádio, deputados estaduais Tomba Farias, Isolda Dantas, Ivanilson Oliveira, Luiz Eduardo, Nelter Queiroz e Neilton Diógenes.



Pablo Cassiano representou do senador Styvenson Valentim; Petras Vinícius, foi o representante do deputado estadual Kléber Rodrigues. Também participaram e hipotecaram apoio ao projeto o ex-deputado estadual Sousa Neto, padre Sátiro Cavalcante Dantas, padre Flávio Augusto Forte de Melo, vereadores, ex-vereadores, empresários (Fecomércio), trabalhadores do setor turístico, universidades.