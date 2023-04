MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

MOSSORÓ

Desembargador determina fim da greve dos professores e retorno imediato das atividades

Governo e Prefeitura apoiam pleito de Lawrence Amorim para construir Santuário de Santa Luzia em Mossoró

“Vitrine Junina” estimula comerciantes a aderirem ao clima de São João para aquecer vendas

Prefeitura adquire direitos do texto “Chuva de Bala no País de Mossoró” do autor Tarcísio Gurgel

PMM confirma mais duas atrações do MCJ 2023; Joelma e Felipe Amorim se apresentarão no Polo Estação das Artes

Prefeitura realiza mutirão com mais de 700 cirurgias eletivas oftalmológicas neste mês de abril

Prefeitura garante atendimento multifuncional em abrigo que acolhe moradores de áreas ribeirinhas

Dia D de vacinação com mais de 4 mil doses aplicadas em Mossoró

ESTADO

Nível das principais barragens do Rio Grande do Norte continua subindo; Pau dos Ferros faltam alguns centímetros para sangrar

Governadora firma acordo com academia Chinesa de ciências Geológicas para o desenvolvimento da mineração no RN

Sessão especial no Senado no dia Mundial de Luta contra o Câncer; especialistas cobraram mais recursos para diagnóstico precoce e tratamento

Menina de 9 anos diagnosticamente inicialmente com virose morre em Umarizal

POLÍCIA

TJP se reúne mais uma vez para julgar acusado de feminicídio em Mossoró

Motorista bêbado avança sobre caminhada de Santo Expedito e PM evita tragédia na RN 015

Equipe do SAMU agredida com socos e pontapés por vítima de acidente na BR 110

Com problemas psiquiátricos, homem de 22 anos mata o pai com uma foice em Mossoró

Ice e Iron encontram 4kg de cocaína com motorista de alternativo no Aeroporto

investigado por tráfico é morto a tiros dentro de casa em Assu e jovem morre em queda de moto em Ipanguaçu

Umarizal registra o quatro homicídio neste ano de 2023; Vítima foi baleada mais de 20 vezes no Centro da cidade

Polícia prende “Bisteca” em Parnamirim por ter matado a golpes de facão o namorado da ex mulher em Apodi