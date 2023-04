Em Pau dos Ferros, Isolda realiza audiência sobre integração do São Francisco e gestão do Apodi-Mossoró. A audiência aconteceu nesta segunda-feira (17), às 14h30, no auditório da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) - Campus Pau dos Ferro. Acerca da realização da audiência, a deputada Isolda Dantas afirma que: “o tema da transposição do Rio São Francisco é de suma importância para o RN porque águas que chegam até as nossas terras por meio do Ramal do Apodi/Mossoró têm a capacidade de fortalecer a agricultura, a pecuária e a instalação de indústrias. Essa expansão precisa representar a garantia de segurança hídrica ao povo do Médio e Alto Oeste. Por isso achamos por bem ampliar e aprofundar os debates sobre o andamento das obras, bem como pensar as melhores saídas para dar celeridade ao processo”.

A audiência reuniu cientistas, parlamentares e sociedade civil para discutir a expansão do Rio São Francisco de forma a garantir a segurança hídrica para a população do Médio e Alto Oeste.

A mesa de debate foi composta pela Secretaria de recursos hídricos com Paulo Varela; Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (SAPE) com Guilherme Saldanha; Nelson Fernandes do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN); professor doutor Rodrigo Guimarães da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); professor doutor Reudismar Rolim da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Jorge Pinto pelo Comitê da Bacia.

Também confirmaram presença o deputado federal Fernando Mineiro e os deputados estaduais Bernardo e Francisco do PT, além de Aldaceia, vereadora pau-ferrense.