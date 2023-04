MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

NACIONAL

Petrobras reduz em 8,1% o preço do gás natural vendido a distribuidoras a partir de maio

PGR pede condenação à prisão de Sergio Moro por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus; Sérgio Moro se defende, dizendo que falou brincando e que vai reagir no Senado

POLÍCIA

Polícia Civil elucida homicídio contra cabo da PM, morto a tiros em 2022, em Areia Branca

Bibi Perigosa chega ao Rio Grande do Norte e SEAP/RN diz que não divulga local que ela vai ficar presa

Júri condena acusado de matar a esposa a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão e nesta terça pedreiro senta no banco dos réus por tentar matar a esposa em 2011

Suspeito de tentar matar a esposa grávida em Tibau/RN é preso no Ceará

Agricultor morto a tiros em Upanema e jovem em Areia Branca

MOSSORÓ

Simone Mendes, Mara Pavanelly e Márcia Felipe são atrações confirmadas para o MCJ 2023

Prefeito Allyson bate à porta dos ministérios e bancada federal em Brasília por recursos para Mossoró

Para não pagar multa de 10 mil por dia, Sindserpum encerra greve e diz que vai acionar a Justiça para os professores terem direito ao reajuste de 14,95%

Credenciamento para uso de espaço público no “Pingo da Mei dia” e “Boca da Noite” inicia nesta terça-feira

Bolão realizado em Mossoró fatura prêmio de quase R$ 122 mil na quina da Mega-Sena

ESTADO

Emparn aponta que Período chuvoso no RN deve se estender até maio e aumenta as esperanças da Armando Ribeiro e Santa Cruz Sangrarem

Perigo na RN 015: Soltaram um rebanho bovino no trecho de acesso de Mossoró a cidade de Baraúna

Turismo Religioso do RN será tema de Audiência pública na Assembleia Legislativa; Lawrence Amorim confirma que vai defender construção do Santuário de Santa Luzia

Governo do RN apresenta projeto do Porto-Indústria Verde à maior construtora do mundo

Mais de 1000 CNH’s devolvidas ao Detran aguardam retirada por parte dos motoristas

Em Pau dos Ferros, Isolda realiza audiência sobre integração do São Francisco e gestão do Apodi-Mossoró; obra orçada em 1 bilhão, foi iniciada no governo Bolsonaro