MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/04/2023

MOSSORÓ

Prefeitura de Mossoró abre cadastramento de comerciantes para o “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite” nesta segunda-feira

Prefeito busca "verdadeira independência" do homem do campo através da cajucultura

Programa Semear entra na reta final; 4.200 agricultores tiveram acesso aos benefícios

Educação realiza ações pelo Dia da Paz nas Escolas e Encontro formativo com gestores

ESTADO

Governador Elmano de Freitas procura Jean Paul em Natal pela duplicação da BR 304 e também produção de petróleo na costa do Ceará e do RN

Em reunião com o senador Rogério Marinho, prefeito de Apodi solicita recursos para drenar Baixa do Caic, Transposição do Rio São Francisco e Concluir as obras de transposição da Chapada do Apodi

Volumes das principais barragens: Armando Ribeiro 67,37%, Santa Cruz 63,11%, Pau dos Ferros 84,45% e Lucrécia está com 70,75%

Governo assina convênio com o Sebrae para o fortalecimento do turismo

POLÍCIA

Bombeiros procuram dois rapazes que sumiram na Barragem da Farinha na tarde deste domingo, 23

Irmão do prefeito de Mossoró morre em possível queda de moto na rotatória de acesso a UERN

Caso Eliel: advogados alegam que a sociedade mossoroense está motivada a condenar os acusados e pede desaforamento para Natal

PM estréia nova farda e governadora promete 400 novas viaturas para a corporação

NACIONAL

Governo libera R$ 2 bilhões para hospitais filantrópicos e Santas Casas

À PF, militares do GSI dizem que não efetuaram prisões de invasores do Planalto por 'risco de vida'; Sete dos nove presentes eram da comitiva de campanha e motociatas de Bolsonaro, aponta ESTADÃO

STF decide a partir de terça se torna réus mais 200 acusados por atos golpistas

“Vamos abrir a caixa-preta das renúncias fiscais”, diz Ministro Fernando Hadad ao jornal Valor Econômico