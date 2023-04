MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/04/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

POLÍCIA

OAB pede explicações sobre opinião veiculada no PROGRAMA MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO sobre pedido de desaforamento do caso Eliel

Não me recordo de nenhum júri que tenha se deslocado de Mossoró por suposta falta de isenção dos jurados”

Corpos dos rapazes que se afogaram na Barragem da Farinha foram arrastados pela correnteza por cerca de 300 metros, diz Bombeiro

MOSSORÓ

Síndromes gripais: conheça cuidados para evitar a contaminação

Há um desejo da população, através de pesquisa, que o projeto seja na Serra Mossoró, diz Lawrence, fazendo referência a construção do memorial de Santa Luzia

Prefeitura de Mossoró intensifica roço e limpeza urbana em diversos bairros

Guardas civis municipais passam por treinamento para manuseio e uso de armas longas

Câmara realiza audiência para debater a LDO de Mossoró nesta quinta, 27

ESTADO

Prefeitura de Apodi anuncia construção de duas quadras de esportes e uma escola na zona rural

Royalties de Governador Dix Sept Rosado despenca 405 mil e preocupa gestor quanto aos investimentos em andamento

Governadora Fátima anuncia investimento de R$ 10,6 milhões no Hospital Walfredo Gurgel

Missão Mundial conhece restauração do Açude de Lucrécia no Oeste e Produção de Polpa e Mel no Seridó

ALRN realizará audiência pública para debater a segurança nas escolas do estado

Governo do RN destina 10 milhões e cumpre implantação do piso dos professores

Mossoró e mais 137 municípios do RN estão sob alerta de chuvas intensas

NACIONAL

Projeto do Piso da Enfermagem é aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso

Pacheco fará leitura do requerimento para criação da CPMI dos atos golpistas nesta quarta