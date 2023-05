MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

NACIONAL

Presidente Lula dá posse ao general Marcos Amaro como ministro do GSI

STF forma maioria para derrubar perdão de pena de Bolsonaro a Daniel Silveira

Desmatamento da Amazônia está a beira do abismo, diz Carlos Nobre

Ex-chefe da Inteligência Artificial do Google alerta que tecnologia é um perigo para a sobrevivência humana e o Governo dos EUA aperta as Big Techs para reduzir riscos

MOSSORÓ

Secretaria de Infraestrutura chega com roço e limpeza na praça do Abolição IV

Allyson Bezerra vai a zona rural nesta sexta-feira acompanhar recuperação de estradas na região da Maisa

Prefeitura de Mossoró realiza encontros para definir detalhes da Campanha Maio Amarelo

Com sangria da Barragem de Pau dos Ferros e faltando ainda cerca de 40 dias de possíveis chuvas, Defesa Civil de Mossoró inicia preparativos para evacuação das áreas ribeirinhas do rio Apodi Mossoró numa eventual sangria da Barragem de Santa Cruz

Inicia nesta segunda-feira o cadastramento de vendedores para os polos do MCJ 2023

ESTADO

Programa de aquisição de Alimentos na modalidade leite, movimenta R$1,8 milhão no primeiro trimestre

Projeto que cria o Plano Municipal de Saneamento Básico chega para aprovação na Câmara de Apodi

IFRN abre inscrições com 1044 vagas para cursos técnicos profissionalizantes

POLÍCIA

Comerciante é assassinado dentro da própria boate, em Luís Gomes

Polícia prende suspeito de atear fogo na esposa, em Campo Grande; vítima teve 95% do corpo queimado

Cães da PF detectam drogas em bagagem e amazonense é presa no aeroporto de Natal com mais de 3 quilos de drogas

Carro do vereador Paulo Igor pega fogo na Leste Oeste, em Mossoró

Motorista do SAMU de Pau dos Ferros é preso por transportar drogas de João Dias, no RN, para Catolé do Rocha, na Paraíba

Policiais cumprem mandado de busca dentro de residência universitária em investigação sobre pornografia infantil no RN