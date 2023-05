Moradores ateiam fogo em pneus em protesto por menos moscas em suas casas

Os moradores do bairro Pousada das Termas e comunidades nos arredores, fecharam os acessos das localidades Serra Mossoró e Alagoinhas, no início da manhã deste sábado, 6, em protesto para que a Justiça obrigue a Granja Ave Forte a colocar um químico nas fezes das galinhas e, assim, reduzir o mosqueiro em suas casas. As reclamações neste sentido começaram há cerca de dez anos e, na Justiça, já superou todas as fases, restando somente o cumprimento da sentença. É uma questão grave de saúde pública.

As reclamações dos moradores da região do Pousada das Termas com a relação à Granja Ave Forte começaram há cerca de 10 anos. Diziam que o mosqueiro no bairro era devido a atividade da granja sem respeitar as normas ambientais e isto fazia surgir moscas.

Os protestos iniciais não surtiram efeitos. O caso terminou no Ministério Público, que realizou perícias e constatou que os moradores tinham razão. Apesar das recomendações do MPRN para reduzir as moscas com químicos, a Granja Ave Forte ignorou tudo.

O caso terminou na Justiça. O processo lento, com enormes prejuízos para centenas de moradores, sendo obrigados a conviver com um mosqueiro em suas casas terrível. Natã Xavier, advogado dos moradores, disse que além do incômodo, as moscas transmitem doenças.

A causa do surgimento das moscas foi constatada tecnicamente, por perícias técnicas realizadas por especialistas determinados pela Justiça. O que seria a solução (colocar um químico nas fezes das galinhas) também foi constatado tecnicamente.

O processo foi concluído em juízo, com a justiça determinando que a granja passe a colocar o químico imediatamente nas fezes das galinhas para reduzir o mosqueiro no local e nos arredores. Só que a granja desobedeceu a ordem judicial e foi multada pela Justiça.

O advogado Natã Xavier diz que espera que a Justiça determine o imediato cumprimento da sentença, para que a Granja Ave Forte coloque o químico nas fezes das galinhas e reduzir as moscas, e, também, o imediato pagamento da multa aplicada pela Justiça.

Como estes procedimentos são aparentemente simples para serem realizados e não foram, os moradores se revoltaram e estão fazendo o protesto. Eles querem também que a Prefeitura Municipal trata a situação como de saúde pública e adote providências.