Prefeitura de Mossoró inicia atividades de capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Mossoró realizou na manhã deste sábado (6), no auditório da Universidade Potiguar (UnP), encontro formativo do Programa de Recomposição das Aprendizagens (PRA). A iniciativa objetivou a capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino.



O evento faz parte do cronograma de ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação dentro do programa "Mossoró Cidade Educação".



O município de Mossoró lançou de forma pioneira o PRA em 2022, destaca Hubeônia Alencar, secretária de Educação. “Lançamos o ‘PRA’ no ano de 2022, Mossoró saiu na frente e trabalhamos com aulas durante todo o ano para que a gente pudesse minimizar os impactos das aulas remotas sobre as aprendizagens das crianças. Neste ano de 2023, ele tem uma peculiaridade, estamos nos voltando para as turmas que se submeterão às avaliações do ‘SAEB’, edição de olho do SAEB que está sendo lançado hoje aqui. O grande diferencial é que essas turmas durante todo ano estarão com a atenção voltada bem na linha do que lançamos na jornada pedagógica entre planejamento, ação e resultado”, afirmou Hubeônia Alencar.

“Hoje dá continuidade ao processo de formação que gente vem realizando desde a jornada pedagógica cujo a temática central foi planejamento, ação e resultados,. É dentro dessa temática maior que a gente realiza formação com os gestores, supervisores, professores de todas as etapas de ensino, formação com os estagiários e também com secretários escolares”, ressaltou a diretora de Planejamento e Gestão Educacional da SME, Gilneide Lobo.



“Nós estamos começando agora uma sequência de formações já em preparação ao SAEB, sistema que mede a qualidade da educação ofertada no país, essa é uma prova juntamente com outros instrumentos avaliativos que criam e que geram o cálculo do Ideb, é a partir desse indicador na qualidade do ensino, como também fazer o planejamento de políticas públicas que impactam diretamente nos recursos que vem para o município”, disse Alexandre Alves de Andrade da gerência executiva de planejamento da SME.

“Devido a pandemia os alunos tiveram um déficit de aprendizagem, inclusive uma regressão, o desafio do professor é recompor essas aprendizagens e também utilizar esse instrumento para fazer um diagnóstico, o desafio também é adquirir novos conhecimentos de acordo com a atualidade”, disse Stênio Lúcio, supervisor técnico.

Erialdo Souza, professor do 5º ano da Escola Municipal Maurício Fernandes falou da expectativa desse momento formativo. “ É uma expectativa boa, o professor estando capacitado consegue fazer um melhor trabalho para juntamente com o aluno atingir o grande objetivo”, destacou ele.