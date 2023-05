MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

NACIONAL

Ministra da saúde critica negacionismo do governo Bolsonaro e diz que é hora de intensificar a vacinação contra a Covid

PF segue o dinheiro de Mauro Cid e descobre possível esquema de corrupção e lavagem de dinheiro

“Os trabalhadores brasileiros não suportam mais a taxa de juros”, diz Lula em Londres

MOSSORÓ

Educação inicia atividades do Programa de Recomposição das Apredizagens das Crianças para reduzir os impactos negativos das aulas remotas durante a pandemia

Conheça o APP Vuco Vuco - marketplace, genuinamente mossoroense

Moradores ateiam fogo em pneus em protesto por menos moscas em suas casas

Coronel sugere “muralha digital” para fortalecer a segurança do MCJ 2023

Prefeitura realiza convocação de mototaxistas para regularização de atividades permissivas

Credenciamento da imprensa para o MCJ 2023 inicia nesta segunda-feira

Tarcísio do Acordeon é mais uma atração confirmada no MCJ 2023

Voltamos ao depósito da Fábrica do Sabão Guarani destruído num incêndio há 2 anos

ESTADO

O que preocupa com os açudes cheios no Alto Oeste e com os açudes quase secos no Seridó

Presidente Ezequiel recebe relatório de gestão do TCE-RN com ações de 2022

Ministro de Minas e Energia atende apelo de Fátima Bezerra para antecipar leilão de linhas de transmissão de energia, com previsão de 56 bi em investimento nos próximos 2 anos

"Uma penúria, é podre de sujo e velho, diz Senador Styvenson sobre o HRTM

Ombreira da Ponte entre Umarizal e Olho D’Água do Borges foi recuperada pelo DER em parceria com a Prefeitura de Umarizal

POLÍCIA

Morre no Hospital Regional Tarcísio Maia dona de casa que teve 95% do corpo queimado em Campo Grande; Marido dela está preso

Polícia registra dois homicídios na zona rural de Mossoró durante o fim de semana