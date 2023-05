MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

NACIONAL

Senador Styvenson Valentim consegue aprovação de projeto crucial contra o terrorismo

Telegram cumpre ordem do STF, apaga mensagem sobre o PL das Fake News e divulga texto sobre desinformação no lugar

Por maioria dos votos, STF derruba indulto de Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira

Novo Conselho Administrativo da Petrobrás realiza primeira reunião nesta quinta e gasolina deve baixar 30 centavos na próxima semana

MOSSORÓ

“O Shopping do Vuco Vuco está quase concluído”, diz o prefeito Allyson Bezerra

Mutirão do roço e da limpeza avança em várias ruas e avenidas de Mossoró

Reforma da UBS do Jucuri será entregue nesta quinta-feira

Programa Jovem do Futuro vai chega para mil alunos em 2023 e o prefeito Allyson Bezerra espera chegar para 2 mil em 2024

Nesta quinta, agentes de endemias avançam Contra a Dengue na região da Varzea, no Planalto 13 de Maio; Semana passada estiveram no Santa Helena, no Santo Antônio

Prefeitura de Mossoró revitaliza sinalização horizontal na Av Rio Branco

Secretaria de Agricultura Zona faz manutenção em 30 poços/média ao mês na zona rural de Mossoró

ESTADO

Prefeitura consegue 1,125 milhão em emenda para reconstruir escola em Umarizal

Em Governador Dix Sept Rosado, prefeito assina ordem de serviço para perfurar poços na zona rural e calçar ruas na cidade

Governo do RN assina autorização para promoção de mais 734 praças e 7 oficiais da PM

Líder na produção de energia eólica, o RN deverá ter investimento de cerca de R$ 30 bilhões em 5 anos

Polícia

Juiz dá parecer favorável ao desaforamento do júri popular do “Caso Eliel” para outra comarca

Jovem é morto em via pública na praia de Ponta do Mel, município de Areia Branca

Suspeito tenta matar motorista dentro do Marcado do Alto da Conceição, em Mossoró; Comerciante diz que tentativa de homicídio foi devido a roubo de gado

Suspeito de tráfico de drogas e de integrar quadrilha dos irmãos Jácome é preso em Parnamirim

Estado deve R$ 1,3 milhão a empresa que fornece tornozeleira eletrônica ao sistema prisional do RN. 100 presos estão sem o equipamento