MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/05/2023

NACIONAL

Petrobras deve anunciar esta semana mudanças na política de preços dos combustíveis

Falta de Insulina nos SUS já afeta os pacientes com diabetes, informa O Globo

Juros altos derrubam ao menor nível intenção do brasileiro compra de imóveis

ESTADO

Prefeitura de Serra do Mel prepara concurso para contratar 56 profissionais

Prefeitura de Apodi recupera os principais acessos do setor produtivo a zona rural

Pezão conquistou R$ 17 milhões para fortalecer a educação de Umarizal

POLÍCIA

TRAGÉDIA EM CAMOCIM, CEARÁ: Policial Civil mata quatro colegas na delegacia, foge na viatura e se entrega a PM

Três homens assassinados a tiros nos municípios de Macau e Pendências

Policiais penais concluem treinamento de intervenção tática

PRF e IBAMA prende nove pessoas por caça predatória de arribaçãs nos municípios de Riachuelo, João Câmara, Caiçara do Norte e Jandaíra

MOSSORÓ

Assaí Atacadista deverá iniciar atividades em Mossoró em outubro, gerando 400 empregos diretos

MCJ: Montagem do Palco da Estação das Artes é iniciada

Influenza: vacinação é liberada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade

“Chega de brincar com os sonhos das pessoas”, diz Allyson Bezerra sobre a Porcellanati

ENTREVISTA

E sobre a retomada do terreno doado pela Prefeitura há cerca de 20 anos a PORCELLANATI, vamos conversar com o procurador geral da Prefeitura de Mossoró, DR. RAUL SANTOS, que atua no processo desde de 2021 junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.