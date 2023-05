Marrom Lanches é diplomado para mandato como vereador de Mossoró

A diplomação de Adjailson Fernandes Valdeger, “Marrom Lanches”, do partido Democracia Cristã (DC), aconteceu nesta terça-feira (16), no TRE. Ele assume a vaga de Larissa Rosado, que perdeu o mandato, após decisão TSE, que reconheceu fraude à cota de gênero praticada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ao lançar as candidatas fictícias Francisca das Chagas Costa da Silva e Maria Gilda Barreto da Silva para concorrerem ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020.