MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

NACIONAL

Lula não descarta apoiar exploração de petróleo na Foz do Amazonas e presidente da Petrobras explica porque perfurar o poço não viola o meio ambiente

Presidente sai em defesa do jogador brasileiro Vinícius Junior, chamado de Macaco em jogo no Estádio do Valência, na Espanha

MOSSORÓ

Rede hoteleira de Mossoró está com 97% de ocupação para o Pingo da Mei Dia

Prefeitura divulga nomes dos vencedores do primeiro sorteio do “Nota Mossoró”

Aline Barros, Leandro Borges e Isadora Pompeo estarão no Mossoró, Sal & Luz 2023

Mossoró aplicou mais de 7 mil doses de vacinas no sábado

Prefeitura realizará curso de “Produção e Conservação de Polpas de Frutas” para moradores da comunidade Quixaba

Decisão do Idema de paralisar atividade da granja Aviforte é suspensa pela Justiça

Com o compromisso de Allyson, Jean Paul libera recursos para três “Areninhas” para Mossoró

ESTADO

3R Petroleum obtêm licença do Ibama para operar na bacia Potiguar

Empresa Suíça arremata Aeroporto de São Gonçalo do Amarante por R$ 320 milhões

Volume de vendas no RN se mantém estável em abril com um movimento de R$ 11,7 bilhões

POLÍCIA

Justiça suspende concurso para ingresso na Polícia Militar do RN

Polícia registra assassinato em Mossoró, Caraúbas e Apodi, encontro de Corpo em Assu e feminicídio em Lajes