MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

NACIONAL

Presidente do IBAMA diz que vai resistir à pressão para autorizar exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas e Lula pede análise ao Ministério do Meio Ambiente

Cano Vinicius Jr mobiliza governos e pauta debate global sobre racismo

MOSSORÓ

“É um sonho para nós”, diz moradora do Redenção sobre Unidade Básica de Saúde revitalizada

Prefeito Allyson agradece a Senadora Zenaide por destinar recursos para construir unidades de saúde em Mossoró

Prefeitura fomenta grupos de quadrilhas de Mossoró para apresentação no MCJ e fala sobre a futura construção da Arena Deodete Dias

Ginásio Pedro Ciarlini sedia jogos do campeonato estadual de futsal

TRE pública edital de retotalização dos votos a vereador das eleições 2020 em Mossoró

ESTADO

MP pede na Justiça ressarcimento de R$ 1 milhão do ex-governador Robinson Faria aos cofres públicos do RN

Movimento quer retomar cultura de vacinação e elevar níveis de cobertura vacinal no RN

“Nós vamos ser prejudicados pela inobservância da IBFC?”, diz candidatos aprovados no Concurso para PM no RN que foi suspenso pela Justiça

Corregedoria do MPRN quer ouvir a população das regiões do Vale do Açu e Central e agenda audiência em Assu para o próximo dia 30

Ao aprovar contas do senador Styvenson, Relator do processo no TRE observou que o então candidato utilizou apenas 0,14% do teto máximo que poderia investir na campanha

POLÍCIA

Município de Grossos registra segundo caso de homicídio em menos de uma semana

Caminhonete colide em carroça e deixa um idoso morto da RN 015, em Mossoró