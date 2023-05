MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.



NACIONAL

“Mais Médicos”: inscrições para 5.970 vagas começam na sexta, 26; 70 delas são no RN

Com placar de 372 x 108, Câmara dos Deputados aprova novo arcabouço fiscal

Manifestantes fazem protesto em frente ao Consuldado da Espanha, Vini Jr. tem expulsão anulada, Valença é multada em R$ 240 mil e polícia espanhola prende vários racistas

TRF4 afasta novo juízo da Laja Jato e aliada de Moro reassume 13 Vara Federal de Curitiba

MOSSORÓ

Vereador cobra conclusão da Estrada do Melão, que corta a região da Maisa

Criação do Programa Jovem Futuro é aprovada por unanimidade na Câmara de Mossoró

Prefeitura inicia montagem da estrutura do espetáculo “Chuva de Bala” com nova configuração

Pingo da Mei Dia: prefeitura divulga programação completa da abertura do MCJ 2023

População comemora avanço da operação tapa-buraco em vários bairros de Mossoró

Prefeitura entrega premiação aos primeiros vencedores do “Nota Mossoró”

ESTADO

MP pede na Justiça que ex-governador Robinson Faria devolva R$ 1 milhão aos cofres do estado

Governo do RN investe em soluções eficientes na construção dos IERNS

Direção da CAERN promete licitar as obras de conclusão do saneamento básico de Apodi até o final do ano

Na Serra do Mel, diretores da CAERN prometem “combater” gatos e repor os fios roubados do poço da Vila Alagoas e normalizar atendimento a população

IPEM/RN realização fiscalização de equipamentos em postos de combustíveis de Mossoró e mais 25 municípios do RN

Reservas hídricas do RN chegam a 63,90% da capacidade e 7 reservatórios estão cheios

Dorgival e Flávio José inauguram, com Show Derradeiro, a cidade do Forró, próximo sábado, em Olho D’Água do Borges

POLÍCIA

Acusado de matar Bruno Alysson vai a júri popular nesta quarta-feira em Mossoró

PF prende em Mossoró cearenses suspeitos de aplicarem golpes em clientes de agências bancárias

Homem baleado pelo próprio filho morre no hospital regional de Pau dos Ferros