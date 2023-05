MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.



POLICIA

TJP condena réu a 17 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio de Bruno Alysson

Pedreiro vai a júri popular por tentar matar servidor do HRTM com um tensiômetro de coluna

Polícia Federal apreende maconha “gourmet” enviada dos EUA pelos correios

Polícia apreende mais de 46 mil maços de cigarros contrabandeados na zona rural de Mossoró

NACIONAL

Após Câmara aprovar arcabouço fiscal, dólar cai para 4,95

MOSSORÓ

“Afim será o primeiro prédio do município que vai ter energia limpa”, diz Alex do Frango

Vereador vai convocar audiência pública para debater taxação de água bruta

“E se vocês quiserem, porque é mulher, eu vou vir de saia, botar um batonzinho, peruca e venho trabalhar”, diz o novo vereador Marron Lanche em tom de deboche

Prefeitura e Uern fortalecem parceria voltada à contratação de estagiários

“Maio Amarelo”: Programa Vida no Transito realiza ações educativas com condutores de veículos

ESTADO

Estudos técnicos apontam que o RN é o melhor local para receber o HuB dos Correios no País

Justiça bloqueia R$ 3 milhões do governo do RN para repasse ao Samu, UPAs e assistência farmacêutica

MP obtém decisão judicial que veda a eliminação de candidatos com HIV em concursos militares

Procons iniciam mutirão para fiscalizar postos de combustíveis

Vale do Açu terá suspensão temporária de abastecimento por manutenção no Canal do Pataxó

Após três meses sem funcionar, tomógrafo do Hospital Tarcísio Maia volta a realizar exames

Com aves migratórias encontradas mortas no litoral potiguar, Governo do RN alerta sobre prevenção de gripe aviária