Após recontagem de votos, Ozaniel Mesquita e Tony Cabelos são diplomados pelo TRE

Com a exclusão total da nominata do PSC, sob acusação de fraude na cota de gênero, perderam os mandatos os vereadores Naldo Feitosa e Lamarque Oliveira. A decisão se deu por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após a recontagem dos votos, a Justiça Eleitoral concedeu o diploma de eleito aos novos vereadores. A posse dos parlamentares deve ocorrer na próxima terça-feira (30/05), durante sessão ordinária na Câmara de Mossoró.