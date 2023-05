MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 29/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Após recontagem de votos, Ozaniel Mesquita e Tony Cabelos são diplomados pelo TRE e tomam posse no Palácio Rodolfo Fernandes nesta terça

Senador Styvenson assegura R$ 15 milhões para a Liga iniciar construção de sede própria em Mossoró

Bandas que vão animar o MCJ 2023 não poderão soltar fogos ruidosos; estrutura está praticamente pronta no Corredor Cultural

Festival de Quadrilhas Juninas inicia na próxima sexta-feira com concurso para escolha do Rei e Rainha do MCJ 2023

Novas instalações da Escola Municipal Cornélio Barbalho no Riacho Grande, serão entregues nesta terça-feira

Prefeitura de Mossoró supera meta de vacinação da febre aftosa; 4.719 animais foram imunizados

Rua Francisca Maria de Morais receberá obras de pavimentação a partir de segunda-feira

Diocese de Santa Luzia de Mossoró planeja criação da Pastoral do Povo da Rua

ESTADO

Governo libera R$ 70 milhões para Passagem das Traíras, Oiticica e transposição do São Francisco para o Alto Oeste

Recuperação das estradas é imperativo para população dos municípios do Alto Oeste Potiguar

Chuvas durante o final de semana voltam a animar o homem do campo no Oeste do RN

POLÍCIA

Secretaria de Segurança assegura reforço de 500 policiais para o MCJ 2023

Investigação inocenta policial penal acusado de envolvimento com mulheres trans no presídio de Ceará Mirim-RN

Homem conhecido por Luizinho da Usina atirou na testa de um comerciante, o deixando em coma. Na fuga, baleou outros dois, deixando um tetraplégico, durante a madrugada deste domingo, em Jucurutu