MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 30/05/2023

MOSSORO

Na Abertura da Semana do Meio Ambiente, Prefeito diz que vai incentivar o cultivo de arvores nativas e preservar o rio Mossoró com a criação do Marco Regulatório dos Serviços Públicos

Para despoluir o rio Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra disse que vai pra cima da CAERN exigindo a conclusão do saneamento básico e buscar recursos para urbanizar a orla

MOSSORO RURAL: Agricultoras do Assentamento Hipólito participam de curso de beneficiamento de polpa de frutas

Programação do “Anima Chuva” contará com shows e participação de artistas da terra

Prefeitura de Mossoró inicia pavimentação na rua Francisca Maria de Morais, no conjunto Vingt Rosado

A pedido do MPRN, Justiça bloqueia R$ 229.776,89 da Granja Aviforte

Serviço na Adutora Jerônimo Rosado deixa Assu e parte de Mossoró sem abastecimento nesta terça

Posse de Tony Cabelos e Ozaniel Mesquita como vereadores de Mossoró acontece nesta terça, 30

No Planalto 13 de Maio, antes de recuperar o calçamento a Prefeitura precisa primeiro investir em obras de drenagem

Coronel Walmare Costa vai assumir a Pasta de Segurança e Miguel Rogério assumirá futura secretaria de Limpeza Urbana, Iluminação e Meio Ambiente

NACIONAL

Presidente Lula recebe o ditador Nicolás Maduro no Palácio do Planalto; Bolsonaro havia proibido do presidente venezuelano pisar em território Brasileiro em 2019

Presidente da Petrobras diz que Refinaria Rio Grande não mais será PRIVATIZADA; Unidade será a primeira no País transformada em BIOREFINARIA com investimento de 45 milhões

Gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com novo ICMS a partir deste dia 1 de junho de 2023

Na tentativa de releeição com a maquina estatal, Bolsonaro causa rombo bilionário na Caixa, segundo informa o UOL

STF anula sentença de 16 anos de prisão aplicada pela Laja Jato em Eduardo Cunha

Polícia apreende avião do pastor tio da senadora Damares Alves por transporte de 290 quilos de drogas

POLICIA

Seridoense acusado de lavar dinheiro para o PCC em igrejas evangélicas no Rio Grande do Norte e São Paulo movimentou R$ 206 milhões em 18 anos, aponta estudo do MPRN

Tornozelado volta a ser preso por estuprar adolescente de 12 anos, em Mossoró; população tentou linchá-lo em via pública

Último envolvido nos ataques criminosos no RN é preso em Areia Branca

ESTADO

Gripe aviária assusta no Sul do Brasil e no Rio Grande do Norte exames feitos em aves deu negativos; Governo mantém ALERTA: não tocar, não recolher, resgatar ou receber aves mortas ou doentes em toda área litorânea

Chineses donos da maior construtora de portos do mundo vieram conhecer o projeto do Porto-Indústria Verde no Rio Grande do Norte

MST ocupa margens da BR 405, acesso ao assentamento Cabelo de Negro, região entre Apodi e Mossoró

Começa corrida pela produção de energia no mar do Rio Grande do Norte: EDF Renewables tem planos de desenvolver, construir, operar e manter um complexo eólico em alto mar com capacidade estimada de até 2 GW e previsão de início das atividades em 2030