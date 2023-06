MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/05/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

NACIONAL

Com valor do ICMS fixo em 1,22, preço da Gasolina aumenta em quase todo o país e reduz apenas no Piaui, Alagoas e Amazonas

Câmara aprova marco temporal para demarcação de terras indígenas; povos terão direito somente às áreas ocupadas até 1988

MOSSORÓ

Allyson Bezerra envia 7 projetos para a Câmara municipal, entre eles projeto de valorização do servidor municipal e realização de concurso público

Praça de Convivência é reaberta com base fixa da Guarda Municipal no Corredor Cultural; estimativa de 300 empregos gerados

Com folha líquida de R$ 22 milhões, PMM antecipa salários de maio

Sem reforma há 40 anos, Escola Municipal de Riacho Grande é reaberta totalmente restaurada

Abastecimento nas comunidades Terra Nossa e Pau Branco é regularizado

Lawrence Amorim destaca anúncio de emendas destinadas por Styvenson para saúde e apoio ao projeto do Santuário de Santa Luzia, em Mossoró

Fruto de pleito apresentado em Brasília, Caixa Econômica anuncia retomada das obras dos 300 apartamentos do Residência Mossoró III

Ozaniel assume cargo de vereador e defende igualdade salarial na ENFERMAGEM EM MOSSORÓ

Veja como vai ficar o trânsito durante o Pinto da Mei Dia neste final de semana com Luis Correia

POLÍCIA

Pintor é assassinato dentro de casa no bairro Barrocas e adolescente baleado quando jogava bola na região do Bom Jesus

Homem raptado em Pendências é encontrado morto no município de Porto do Mangue

Operação contra fraudes bancárias eletrônicas cumpre mandados de busca no RN e mais 16 estados