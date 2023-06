Alunos da Uern iniciam pesquisa sobre o impacto socioeconômico do MCJ 2023

Alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) iniciaram os encontros para a pesquisa sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina 2023. O estudo tem como objetivo mensurar o impacto que o evento junino gera na cidade, nos aspectos sociais e econômicos.



Participam da pesquisa, alunos das áreas de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental, Turismo e Jornalismo. O levantamento de dados será realizado em dois momentos: pré e pós-evento.



O primeiro momento será composto por pesquisas com os participantes das quadrilhas juninas, visitas a hotéis, bares, restaurantes e o setor responsável pela montagem da infraestrutura. No segundo momento, as atividades serão repetidas após o Mossoró Cidade Junina (MCJ). Já durante o evento, a pesquisa é feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN (Fecomércio/RN), uma das parceiras para realização da pesquisa.

De acordo com o relatório apresentado no ano passado, o evento gerou um retorno financeiro histórico para a cidade. Segundo o levantamento, a cada R$ 1 investido no Mossoró Cidade Junina, R$ 11,4 retornaram para o município, além da geração de mais de 6 mil empregos diretos e indiretos.



“A análise que costuma ser feita anualmente, e neste ano tende a gerar expectativas ainda maiores, considerando a grandiosidade da movimentação feita nos anos anteriores na economia local”, relata o Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas (FACEM), prof. Dr. Leovigildo Cavalcanti, que coordena o estudo.



Além da universidade, o estudo conta com parceria entre Fecomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL). O Mossoró Cidade Junina é um evento consolidado em Mossoró, de visibilidade à nível nacional. A programação atrai um número considerável de turistas durante todo mês de junho, bem como impulsiona a economia local.