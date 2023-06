Top tendências tecnológicas que vão influenciar o setor de vendas em 2023

A tecnologia vem avançando cada vez mais, e o setor de vendas, seja de produtos, ou de serviços, como jogos de caça níquel, tem que se adaptar a isso. A cada ano que se passa, novas tendências acabam surgindo, e é importante que os empreendedores estejam sempre atentos.

A verdade é que os proprietários de grandes empresas estão sempre à frente da curva tecnológica, e conseguem entrar em novos patamares de sucesso para suas vendas. As tendências tecnológicas que você vai ver abaixo são importantes tanto para o setor de vendas quanto para o setor de publicidade e marketing das plataformas.

Dito isso, essas são apenas algumas das novidades que vão mudar a forma como as vendas online são feitas. Conheça agora algumas das principais tendências tecnológicas que vão fazer com que o setor de vendas mude completamente durante o ano de 2023.

Adoção de chatbots e inteligência artificial

A adoção de chatbots e de inteligência artificial para vendas é algo que vai revolucionar o setor. Antigamente, você tinha que falar com um vendedor para conseguir aquilo que você estava procurando. A tecnologia de inteligência artificial vai mudar totalmente a forma como isso acontece.

Agora, você vai ser atendido por uma inteligência artificial. Isso vai muito além do chatbot, que basicamente tinha respostas pré-prontas para determinados tópicos. A inteligência artificial vai realmente conversar com o comprador, e vai trazer sugestões dentro daquilo que ele está procurando.

Esse “vendedor” do futuro vai ter uma capacidade muito maior do que as pessoas que vendem num mercado, por exemplo. Isso vai acontecer porque a inteligência artificial vai ter a capacidade de acessar bancos de dados, traçar perfis de atendimento, e fazer com que todo o processo de compra seja personalizado para o cliente em questão.

Pesquisa por voz em assistentes digitais

A presença de dispositivos móveis e assistentes virtuais como a Alexa tem se tornado muito maior na vida das pessoas. Consequentemente, a pesquisa por voz é uma área que tem se desenvolvido muito.

Qualquer tipo de empresa, grande ou pequena, tem que estar preparada para esse tipo de pesquisa. A verdade é que mais de 50% das pessoas que utilizam dispositivos móveis fazem pesquisas utilizando apenas a voz, ao invés de digitar o que precisam.

É fácil perceber que o mundo todo está se tornando “smart”, e as empresas e negócios que não se adaptarem a essa mudança vão ficar para trás. Os assistentes virtuais e a pesquisa por voz é apenas o começo dessa grande mudança.

Metaverso e realidade aumentada

Por mais que o Metaverso tenha sido lançado e não tenha chamado tanta atenção, a verdade é que a ideia por trás dele é revolucionária. A mistura futurística da realidade virtual, com a realidade aumentada, e a inteligência artificial, estão criando uma experiência imersiva, que vai permitir aos usuários visitar lojas do mundo inteiro sem sair de casa.

Basicamente, os clientes vão simplesmente colocar um óculos de realidade virtual, ou até mesmo simplesmente usar a câmera do seu celular para entrar em uma loja que é totalmente fictícia. Porém, você vai conseguir interagir com ela através da realidade aumentada.

Esse tipo de tecnologia pode ser utilizado em vários setores diferentes. Por exemplo, empresas de arquitetura podem fazer com que você visite o projeto através de um óculos de realidade virtual, visualizando como tudo vai ficar, sem nem ter que levantar do sofá.

Lojas de roupas vão permitir que você experimente roupas de forma virtual, através de um avatar, que vai ser exatamente igual a você. E esse é só o começo de tudo, já que a tecnologia de realidade aumentada tem a possibilidade de até mesmo fazer com que você sinta toques, cheiros, e interaja fisicamente com objetos virtuais.

Marketing de mídia social

Quem acha que o marketing através das redes sociais vai deixar de existir está muito errado. As redes sociais contam com mais de 4 bilhões de usuários no mundo todo, e a expectativa é de que até 2027 esse número ultrapasse facilmente os 6 bilhões.

Isso vai conceder às redes sociais o poder de oferecer para qualquer loja, ou empresa, mais presença através de elementos do marketing digital. Além disso, as redes sociais estão sempre evoluindo, e algumas das que mais se destacam são:

● Instagram

● TikTok

● Facebook

● YouTube

● Pinterest

De uma forma ou de outra, as marcas vão sempre precisar se adaptar a um cenário evolutivo, a fim de conseguir se relacionar diretamente com o público. Isso significa que as empresas vão ter que escutar os seus clientes, para entender aquilo que eles realmente procuram e precisam.

Ficar de olho nessas tendências para 2023 é essencial para quem tem um negócio online. Não é necessário utilizar todas essas tendências de uma única vez, mas é preciso estar sempre atualizado para continuar competitivo no mercado.