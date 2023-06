Veja como fica o trânsito na Rio Branco devido a interdições para o Pingo da Mei Dia. De acordo com a Prefeitura de Mossoró, as intervenções ao longo do Corredor Cultural começaram nesta quinta-feira (1º). Serão nove entradas e saídas, em diferentes pontos, para o evento que abre o São João de Mossoró, neste sábado (3). Todos os acessos serão monitorados por meio de videomonitoramento, com câmeras de reconhecimento facial, além da revista, que fortalece a segurança e impede a entrada de materiais ilícitos à festa.

Maior bloco junino do Brasil, o “Pingo da Mei Dia” acontecerá no próximo sábado (3). Para maior segurança da festa, a Prefeitura promoverá o isolamento de todo o percurso, com áreas de entrada e revistas, garantindo maior tranquilidade ao evento.

As intervenções iniciam a partir desta quinta-feira, 1º de junho, no prolongamento que compreende o Corredor Cultural, na avenida Rio Branco.

Serão nove entradas e saídas para o evento, em diferentes pontos. Todos os acessos serão monitorados por meio de videomonitoramento, com câmeras de reconhecimento facial, além da revista, que fortalece a segurança e impede a entrada de materiais ilícitos à festa.

Entrada 1 - Av. Augusto Severo próximo à Av. Alberto Maranhão.

Entrada 2 - Rua Alfredo Fernandes, próximo à Igreja São Vicente

Entrada 3 - Rua Frei Miguelinho com a rua Rui Barbosa

Entrada 4 - Rua Felipe Camarão próximo à rua Rui Barbosa

Entrada 5 - Rua Felipe Camarão com a rua Princesa Isabel

Entrada 6 - Rua Frei Miguelinho com a rua Princesa Isabel

Entrada 7 - Rua Duodécimo Rosado com a Av. Rio Branco

Entrada 8 - Av. RIo Branco com a rua Roderick Grandall

Entrada 9 - Av. Augusto Severo próximo à Rua Melo Franco

TR NSITO - Nesta quinta-feira, o tráfego de veículos ficará restrito no perímetro do evento, com interdição parcial da avenida Rio Branco (do cruzamento com a rua Nísia Floresta até o cruzamento com a rua João Marcelino). O acesso será permitido apenas aos moradores, equipes de montagem e comerciantes credenciados.

As intervenções no trânsito visam manter o controle da via para montagem das estruturas e acomodação dos vendedores. Dessa forma, o Departamento de Mobilidade orienta os moradores e comerciantes que a partir da meia-noite da sexta-feira, a circulação de veículos na área da festa não será permitida.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) informa que a liberação total do trâsnito ocorrerá as 4h do domingo (4). Durante os festejos do "Pingo da Mei Dia", o Departamento de Mobilidade orienta os condutores sobre as rotas alternativas, que poderão ser buscadas durante as intervenções.

“Nossos agentes de trânsito estarão mobilizados, a partir desta quinta-feira, no tocante ao fechamento das vias. Extremamente importante a atenção do condutor em buscar rotas alternativas. Quem utiliza o aplicativo Waze já foi notificado sobre as intervenções”, frisou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.