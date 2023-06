Prolongamento da avenida Rio Branco recebe “Operação tapa-buracos”

A Prefeitura de Mossoró avança com a “Operação tapa-buracos”. Como parte dessa iniciativa, o Município está promovendo a recuperação da malha asfáltica no prolongamento da avenida Rio Branco, no acesso aos bairros Santo Antônio e Santa Delmira. Os trabalhos tiveram sequência na noite de quarta-feira (31).



A recuperação da malha asfáltica segue em várias regiões da cidade, trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).



Os trabalhos foram iniciados, após a diminuição das chuvas no perímetro urbano, com objetivo de proporcionar melhorias nas ruas e avenidas da cidade. A inciativa contribui para o fluxo de veículos, dando fluidez ao trânsito e garantindo a mobilidade urbana.



As obras de recuperação da malha asfáltica já contemplaram diversos pontos da cidade, como, por exemplo, todo o trecho que integra o Corredor Cultural, situado no centro da cidade.



Todas as entradas e saídas da cidade estão recebendo ações de infraestrutura, trabalho que chegará a todas as localidades, conforme cronograma preparado após levantamentos e estudos técnicos elaborados pela Seimurb.