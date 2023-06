Coronel Costa assume comando da segurança do MCJ 2023 com 1.150 agentes de segurança

O prefeito Allyson se reuniu no Palácio da Resistência na manhã desta quinta-feira (01) com forças de segurança pública para tratar da segurança do “Pingo da Mei Dia”, festa que abre o Mossoró Cidade Junina.



Na ocasião, o prefeito anunciou mais de 1.150 agentes de segurança trabalhando ativamente e em conjunto no evento. Estando presentes: Guardas Municipais, Agente de Trânsito Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Segurança Privada, Bombeiros, CIOSP, Polícia Civil, Polícia Militar de Trânsito, Bombeiro Civil, Brigadista e Polícia Militar.



Foi criado um Centro de Comando e Controle Operacional da Segurança do Mossoró Cidade Junina, onde o Coronel Walmary Costa é o coordenador do centro, informou o prefeito Allyson.



“O Pingo da Mei Dia irá contar com o maior efetivo da história dessa cidade. Estamos trabalhando com toda integração das forças de segurança, com videomonitoramento e reconhecimento facial, eu estou muito confiante no trabalho articulado, será tecnologia e integração trabalhando juntos para a gente ter um grande evento,” disse Allyson.