Prefeitura de Grossos implanta Cirurgia de Frenectomia na UBS Ana Maria Gonçalves

Os pais que tem bebês recém-nascidos com necessidades de frenectomia, mais conhecida como cirurgia da linguinha presa, já podem contar com esse procedimento através da prefeitura de Grossos.



A frenectomia é indicada para bebês com até 03 meses de idade que possuem o freio lingual encurtado. Após o diagnóstico de um fonoaudiólogo, o procedimento é realizado com a cirurgiã dentista da rede municipal de saúde e as cirurgias ocorrem semanalmente na Unidade Básica de Saúde.



“Esse procedimento é bem tranquilo, consiste em um simples corte na linguinha do bebe, que é indolor. A frenectomia traz benefícios como melhora na amamentação e desenvolvimento da fala da criança. As mães que tem seu bebês com indicação podem agendar que nós realizamos aqui na UBS sem precisar se deslocar para outra cidade, a gestão municipal está ofertando mais essa facilidade”, explica a cirurgiã Dentista Maria Clara.



Os atendimentos acontecem nas quintas-feiras, às 15h, na UBS Ana Maria Gonçalves. Para agendar o procedimento, basta entrar em contato com a secretaria municipal de saúde.