Prefeitura amplia equipe da Ouvidoria para realização da consulta popular sobre o MCJ 2023

A Ouvidoria-Geral do Município de Mossoró vai realizar durante o “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023 a maior e mais ampla consulta popular de avaliação do evento já realizada.

Para isso, a equipe da Ouvidoria está sendo ampliada, passando de 4 para 15 pessoas envolvidas na coleta, digitação e tratamento dos dados.

Os questionários também contêm perguntas abertas em que os entrevistados poderão sugerir, elogiar e criticar, dizendo de que forma o evento pode melhorar. “Ampliamos a amplitude da consulta para saber o que pensa a população sobre a festa e como aperfeiçoar cada vez mais toda a programação do MCJ”, disse Janaína.

Ela destaca ainda que a amplitude da pesquisa deste ano é significativa, uma vez que em 2022 foram cerca de 500 entrevistas realizadas, sendo que este ano esse número será multiplicado por quatro. De acordo com a ouvidora, as entrevistas serão realizadas na modalidade presencial por amostragem com escolhas aleatórias dos entrevistados, observando a estratificação social quanto à identidade de gênero, idade, renda e escolaridade.

Todo o resultado do trabalho será reunido em forma de relatórios analíticos que vão evidenciar os dados de cada polo, bem como os dados gerais de todo o evento. Os relatórios serão apresentados com planilhas, tabelas e gráficos demonstrativos.

Janaína explicou que o trabalho da Ouvidoria é complementar a outros trabalhos de pesquisas que tradicionalmente são feitas durante o MCJ, como é o caso da Uern e CDL que fazem pesquisas próprias. “Cada pesquisa busca colher dados específicos conforme seus objetivos, há pesquisas que miram os dados econômicos, outras identifica o uso dos serviços, no caso da Ouvidoria nosso alvo é saber a avaliação dos polos e as sugestões para que haja melhorias”, finalizou.

A equipe da Ouvidoria-Geral do Município já passou por treinamento e estará nas ruas a partir deste sábado (3), na abertura da festa com o tradicional “Pingo da Mei Dia”.