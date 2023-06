MCJ 2023 começa neste sábado (03) com o “Pingo da Mei Dia”; confira programação

Os festejos juninos em Mossoró iniciam neste sábado (3) com o “Pingo da Mei Dia”. A festa abre a programação da 26ª edição do “Mossoró Cidade Junina”, com mais de 10 atrações. Serão quatro trios elétricos pelo Corredor Cultural, animando o São João mais cultural do mundo. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pelo Corredor Cultural e participem do “Pingo da Mei Dia” neste sábado.



A festa inicia pontualmente ao meio-dia, com abertura no Memorial da Resistência. Entre as atrações estão Giannini Alencar, Banda Inala, João Neto Pegadão, Caroline Melo, Raí Saia Rodada, Forró dos 3, Nilson Vianna, Bell Marques, Caddu Rodrigues, Dan Ventura, Renata Falcão e André Luvi.



Ao meio-dia, Giannini Alencar abre a festa no trio Jampa. Em seguida, no trio Absoluto, a banda Inala anima a festa. Por volta das 13h, João Neto Pegadão embala o público no trio Ipode.



O bloco junino tem sequência com show de Caroline Melo, às 14h30, no trio Jampa. Já Raí Soares, da banda Saia Rodada, tem apresentação por volta das 15h. Em seguida, o Forró dos 3 chega com repertório diferenciado, movimentando o Corredor Cultural no trio Absoluto, às 16h.



O evento tem continuidade com show do mossoroense Nilson Viana, no trio Ipode, a partir das 16h30. Bell Marques chega à festa e agita a avenida Rio Branco por volta das 16h, com grande repertório e muito axé, impulsionando o “Pingo da Mei Dia”.



Caddu Rodrigues e Dan Ventura dão continuidade ao “Pingo”, embalando o Corredor Cultural. A artista mossoroense Renata Falcão também é atração da festa, iniciando sua participação por volta das 20h. O encerramento ficará por conta do mossoroense André Luvi.