O Pingo da Mei Dia, que marca a abertura do MCJ2023, atraiu multidão que superou, em número todos os eventos que o antecederam. A Repórter Anna Paula Brito e Pedro Cézar mergulharam na multidão do Pingo da Mei Dia mostrando os detalhes dos bastidores, nos camarotes, realizando entrevistas com artistas e autoridades do maior bloco junino da história do Brasil. O prefeito Allyson Bezerra festeja o sucesso do evento, organizado e seguro

Uma multidão prestigia o “Pingo da Mei Dia” 2023 neste sábado (3). Maior bloco junino do Brasil, o evento é uma expressão de alegria e envolve o público com muitas apresentações musicais. Realizado pela Prefeitura de Mossoró, o “Pingo” já anuncia a animação que certamente marcará a programação do Mossoró Cidade Junina (MCJ) este ano.

A abertura do evento aconteceu no início da tarde, com pronunciamento do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra. Em entrevista à imprensa, o chefe do Executivo Municipal destacou que Mossoró está recebendo turistas de várias cidades e salientou a importância do MCJ como um dos grandes eventos do Rio Grande do Norte.





“Mossoró já começou a receber turistas de todas as partes do Rio Grande do Norte e de outras localidades do Brasil. É o ‘Mossoró Cidade Junina’ consolidado com um dos grandes eventos do Rio Grande do Norte e como um evento popular, regional e muito nordestino. Vamos a cidade de Mossoró e as pessoas caracterizadas para o ‘Pingo da Mei Dia’. E o sucesso do evento se deve ao trabalho realizado desde o lançamento, que fizemos ainda em fevereiro, convidando todo mundo, mostrando que seria mais seguro, organizado e estruturado”, disse o prefeito.

Após o pronunciamento, a música já começou a tomar conta de Mossoró com a apresentação de Giannini Alencar, que deu o tom da alegria que embalou o “Pingo da Mei Dia”. Por volta das 16h, Raí Saía Rodada, uma das principais atrações do evento, subiu ao trio, para garantir que a animação fosse uma constante no maior bloco junino do Brasil. Bell Marques era outra atração muito aguardada. E não decepcionou. A multidão seguiu com ele, ao som de grandes sucessos. Outras apresentações também garantiram a alegria neste sábado.





Bell Marques deu uma pequena pausa no trio, para parabenizar a gestão municipal, nomeando o prefeito Allyson Bezerra, pela organização, pela estrutura e principalmente para falar da beleza, da grandeza que é fazer um show com aproximadamente 400 mil pessoas sem nenhuma confusão.

No Camarim, o MH conversou com o cantor Rai Saia Rosada e ele deu o tom seu show no trio: "Aqui o Vaqueiro também ama, leva café na cama...."





Titular da Secretaria Municipal de Cultura, Igor Ferradaes, lembrou que o “Mossoró Cidade Junina” deste ano promete uma programação incrível, com cantores de reconhecimento no cenário musical.

“Desde quinta-feira, que temos trabalhado para deixar o Corredor Cultural limpo, com decoração incrível. E a programação do Mossoró Cidade Junina promete muitas atrações. No próximo dia 7, daremos início aos shows na Estação das Artes, tendo como atrações Simone Mendes, Tarcísio do Acordeon e Dorgival Dantas. Teremos também o Polo Antônio Francisco e o Polo Arraiá do Povo, que é a grande novidade. O ‘Mossoró Cidade Junina’ vem a todo vapor. E temos certeza que o público que está visitando Mossoró e os mossoroenses vão ficar muito felizes”, disse.

O PÚBLICO





A presença do público torna o “Pingo da Mei Dia” ainda mais bonito. Quem queria se divertir garantiu sua presença e não deixou o sábado passar sem vivenciar a experiência de prestigiar o evento. É caso de Aparecida Costa e Lindenberg Araújo, que vieram da cidade de Felipe Guerra para participar do “Pingo”.

“Ano passado foi a primeira vez que participei do ‘Pingo da Mei Dia’ e a experiência foi maravilhosa. Este ano, a expectativa é que a experiência seja ainda melhor. A expectativa é com relação a Bell Marques, porque não tem como não amar um show dele”, disse Aparecida.

Lindenberg mostrou seu encantamento com o ‘Pingo da Mei Dia’. “Ano passado foi a primeira vez que vim ao ‘Pingo’ junto com Aparecida. Quando vim, me apaixonei. Não tem experiência melhor, é bom demais”, declarou.

Glauci Vasconcelos veio da capital potiguar, Natal, e, ao lado de familiares e amigos, pretendia curtir muito o “Pingo da Mei Dia”. “É a primeira vez que venho ao ‘Pingo’. E vim com expectativa, a partir de todos os bons comentários que ouvi sobre o evento. O ‘Pingo’ nem começou direito e já estou animada. Ouvi dizer que é muito divertido e que tem shows maravilhosos. Vim com uma turma de primos e amigos e pretendo curtir muito”, frisou.

COMERCIANTES





Expectativa também é uma realidade com relação aos comerciantes instalados ao longo do perímetro do ‘Pingo da Mei Dia’. Ana Raquel Lima comercializava espetinhos e bebidas e esperava por boas vendas. “Todo ano participo do Pingo e espero vender muito este ano”, disse.

Isaías Fernandes também comercializava durante o “Pingo”, objetivando uma renda extra. “Já faz um bom tempo que comercializo durante o ‘Pingo da Mei Dia’. Este ano, estou vendendo bebidas e espetinhos. Geralmente, no ‘Pingo’, as vendas são muitas boas e a expectativa é que este ano seja ainda melhor”, declarou.

SEGURANÇA

O “Pingo da Mei Dia” 2023 conta com um efetivo de mais de mil agentes de segurança para dar tranquilidade aos mossoroenses e turistas que participam do maior bloco junino do Brasil. Uma grande estrutura foi montada com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial.

“Hoje, estamos aqui com uma estrutura bastante ampla, com sistema integrado, agregando todas as demais forças de segurança do Rio Grande do Norte, tendo apoio da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito. A nossa Central conta com cinco monitoradores que estão controlando 11 câmeras no Corredor Cultural e 18 câmeras de reconhecimento facial com banco de dados da Polícia Penal”, explica Andrews Alves, especialista em tecnologia e integrante do Centro de Controle e Comando do “Mossoró Cidade Junina”.

SAÚDE





A estrutura do “Pingo da Mei Dia” também conta com duas Unidades Temporárias de Pronto Atendimento (UTPAs) para assistência médica ao público que prestigia o evento. Coordenador da UTPA, Desley Ricarte, informou que há uma unidade instalada na Praça de Eventos e outra, nas proximidades do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado.

“A sede aqui na Praça de Eventos tem toda uma estrutura com sala de observação, consultório médico, sala de pequenas cirurgias e sala vermelha. Aqui, podemos atender desde traumas, como alcoólico, dentre outros atendimentos. No tocante a situações mais graves, pedimos o suporte de nossas viaturas do Samu para a transferência do paciente para o Hospital Regional Tarcísio Maia”, disse.

Encerrado o evento, todos os foliões já em repouso, descansando em casa, entre em campo dezenas de garis, ainda durante a madrugada, para tirar todo o lixo das ruas. Ao clarear do dia, os homens e mulheres trabalhavam para garantir a reabertura das ruas no Corredor Cultura com tudo limpo.