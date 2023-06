MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/06/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

"Pingo da Mei Dia" registra recorde de público com mais de 210 mil pessoas

"É só o começo do MCJ 2023", diz Allyson comemorando o resultado do Pingo da Mei Dia

Bell Marques e Rai analtecem o maior bloco junino do Brasil na abertura do MCJ 2023

Mossoroense e turistas exaltam maior bloco junino do Brasil

Projeto desenvolvido em UBS de Mossoró aborda benefícios das plantas medicinais

NACIONAL

Globo News mostra o caso do Publicitário Paulo Peregrino, que ficou curado de câncer em 30 dias com o tratamento chamado Cart-T Cell

“Para cada real que a gente investe na educação, tenho certeza, voltam milhares para os cofres desse país”

Rogério Marinho diz que “juiz foi induzido a um equívoco” e que continua senador da República

POLÍCIA

Operação do MPRN apura crimes de sonegação fiscal e lavagem de mais de R$ 180 milhões

Final de semana: Polícia Militar registra homicídio nos municípios de Major Sales e José da Penha, no Alto Oeste, e em Pendências e no Alto do Rodrigues, no Vale do Açu

Agricultor cai de motocicleta e morre na RN 015, perto de Baraúna

Potiguar 2: RN recebe novo helicóptero para operações de segurança pública

Polícia Civil prende homem suspeito de tentar matar outro por conta de um pen drive

Polícia resgata adolescente de 16 anos vítima de exploração sexual e prende dona de estabelecimento em Mossoró

Tentativa de homicídio deixa carro crivado de bala na Avenida João da Escossia em Mossoró

ESTADO

Banco do Nordeste vai investir R$ 3 bilhões no Rio Grande do Norte, diz o Potiguar Aldemir Freire, novo diretor do banco

Idiarn prorroga campanha de vacinação contra febre aftosa até 30 de junho

Governo do RN busca empréstimo de 1,6 bi para investir nas estradas do RN nos próximos 4 anos

Prefeito Alan Silveira empossa novos membros do Conselho municipal de Cultura

Lei que garante recursos para financiamento de programas de habitação no RN já está em vigor

UFRN cassa título de doutorado da reitora da Ufersa por causa de plágio; reitora nega que cometeu plagio e diz que vai recorrer