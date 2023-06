MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/06/2023

Nesta segunda-feira, 05, o Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio vai conversar hoje com o consultor Rodrigo Forte, da Prefeitura de Mossoró, sobre os projetos enviados à Câmara Municipal, que tratam sobre mudanças de direitos dos servidores públicos municipais. Acompanhe a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.