MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/06/2023

MOSSORÓ

Prefeito Rebate acusações de Marleide Cunha, dizendo que se trata de oposição “raivosa e mentirosa”; Projeto de Lei 17/2023 deve ser votado ainda hoje na Câmara Municipal

Polo Antônio Francisco inicia com exposição que conta a vida e obra do poeta

MCJ: 2 noite de shows, Eric Land e Xand Avião animam o público na Estação das Artes; Confira programação desta sexta-feira

Inscrições para o programa vitrine junina seguem até esta sexta-feira

Após dez minutos de fogos de artifícios no dia de Corpus C, Igreja Católica divulga nota pedindo desculpas

NACIONAL

Inflação desacelera e aumenta as expectativas do Banco Central baixar os juros, que atualmente está em 13,75%

Pivô de vários escândalos no Governo Bolsonaro, Mauro Cid vira alvo prioritário da CPMI após perícia da PF encontrar minuta do golpe de estado no celular

IPEC: 37% avaliam governo Lula como ótimo ou bom após cinco meses

ESTADO

Presidente da Petrobras deve anunciar investimentos no RN em reunião com governadores do Nordeste

Um dia após concluir compra dos ativos da Petrobras, 3R Potiguar sinaliza que vai aumentar preço dos combustíveis na Refinaria Clara Camarão

Relatório mostra RN com a quinta maior fila de espera por cirurgia do Brasil

Proprietário de fazenda cede 1.514 hectares para 16 familias que estavam acampadas nas margens da BR 304 produzirem, entre as cidades de Riachuelo e Santa Maria

POLÍCIA

Dois suspeitos de assalto mortos e dois presos pela PM na manhã desta quinta-feira

Suspeitos de assalto mortos em confronto com a PM moravam no bairro Paredões e eram irmãos

Agricultor de 60 anos é encontrado morto possivelmente a pauladas em Itajá