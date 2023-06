MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/06/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Estreia do polo “Arraiá do Povo” supera expectativa e público lota a Feira do Bode

Primeira semana de shows no polo Estação das Artes comprova sucesso do “Mossoró Cidade Junina”

Cães farejadores fazem varredura antes do início dos shows na Estação das Artes

“Lume da Fogueira” é a grande campeã do concurso da Inter TV na Arena Deodete Dias

MOSSORÓ caminha para ganhar mais dois grandes supermercados ainda este ano: um no Grande Alto São Manoel e outro no antigo secador da Usibras

ESTADUAL

IPVA: prazo para pagamento com desconto termina nesta segunda (12) no RN

Ufersa leiloa 18 animais no RN com lances a partir de R$ 750

Styvenson fiscaliza obras no Seridó custeadas com emendas de seu mandato e fuma o cachimbo da paz com o prefeito de Mossoró

Petrobras explica como é composto o preço dos combustíveis no Rio Grande do Norte

MPF recomenda que Dnocs apresente cronograma de segurança para manutenção da barragem Trairi em Tangará (RN)

POLÍCIA

Piloto do narcotraficante Fernandinho Beira Mar é preso e helicóptero apreendido em Pau dos Ferros

Sete ocorrências com morte em Mossoró, Upanema, Umarizal, Porto do Mangue e Itaú

Equipe da Lei Seca prende 46 por dirigindo sob efeito de álcool durante a madrugada desta segunda-feira, em Mossoró

NACIONAL

Inscrições no Enem seguem até o dia 16 de junho

43,3 milhões de doses de vacinas contra a gripe já foram aplicadas no Brasil

Maioria do STF vota por receber mais 70 denúncias contra envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro

STF confirma diplomação de Luiz Carlos Hauly na vaga de Deltan Dallagnol e Ubaldo Fernandes continua na Assembléia do Rio Grande do Norte

Belas histórias

Criança aprende primeiros socorros em curso de Bombeiro Civil Mirim e salva a vida da prima de 1 ano