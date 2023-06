MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/06/2023

Nesta segunda-feira, 13, do Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, vamos conversar com o professor/DOUTOR, ex-reitor da UFERSA, Josivan Barbosa, sobre o anúncio de 80 milhões que serão investidos pela CAERN para concluir sistema Adutor Santa Cruz-Mossoró, em um novo formato. Acompanhe, ao vivo, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.