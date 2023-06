Allyson mostra aos servidores da Prefeitura de Mossoró que o PL 17 não retira direitos

Reunião aconteceu por mais de 4 horas no Palácio da Resistência na noite desta terça-feira, 13. Sobre a polêmica em torno do adicional por tempo de serviço, foi esclarecido que o direito está mantido no PL 17 para todos os atuais servidores. Para os futuros servidores, segundo o projeto, o benefício continua para aqueles que não tenham plano de cargos e carreiras. Os servidores presentes avaliaram que a conversa foi positiva e tranquilizadora.