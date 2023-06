MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/06/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

Presidente da Câmara suspende sessão após invasão de plenário e prefeito Allyson Bezerra dialoga com advogados da OAB – RN sobre a PL 57 e com os servidores sobre a PL 17 no Palácio da Resistência

Programa Garantia Safra: Prefeitura realiza visita de verificação de plantio e colheita

Pe. Sátiro Cavalcanti recebe medalha “Prefeito Rodolfo Fernandes” durante solenidade de 96 anos da invasão do bando de Lampião a Mossoró

Surto de vírus respiratório em bebês lota UTIs pediátricas em Mossoró e em outras capitais do Nordeste

NACIONAL

Torres, Mauro Cid, Augusto Heleno e mais 33 pessoas serão convocadas a depor na CMPI do 8 de janeiro

Senado aprova novas regras do Minha Casa, Minha Vida; texto vai à sanção

ESTADO

Governadora entrega notebooks e anuncia expansão de projeto educacional

Professor diz que produto da conclusão da adutora Apodi-Mossoró precisa ser debatido com equilíbrio

POLICIA

Helicóptero apreendido com suspeito de ser 'piloto do tráfico' passa por perícia em Pau dos Ferros antes de ser transportado numa carreta para o Hangar da Ciopaer, em Natal, diz polícia

Jovem de 19 anos procurado por matar pecuarista na zona rural de Grossos é preso pela Polícia; polícia investiga se o crime foi motivado por dívida

Acusado de tentar matar dona de casa a facadas para roubar durante a madrugada de domingo é preso pela Polícia Civil em Mossoró

Cooperativa médica é investigada por suposto esquema de exercício ilegal da medicina no interior do RN e da Paraíba

Polícia realiza nesta quarta-feira operação para prender suspeitos de tráfico e também de homicídios em Assu