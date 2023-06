MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/06/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Mossoró

Prefeito Allyson Bezerra, com a PL 17 em mãos mostra a imprensa que servidores municipais não vão perde direitos e Marleide Cunha fala em greve geral, inclusive de servidores do Estado

MCJ: Iguinho e Lulinha, Tatt Girl e Mari Fernandes anima o polo Estação das Artes nesta quinta-feira

AeC anuncia 150 vagas para contratação imediata e mais 900 até o final do ano, em Mossoró

Potiguar fica no zero a zero jogando contra o Campinense, em jogo valendo pela Série D; próximo compromisso da equipe será contra o Sousa, na Paraíba

ESTADO

Projeto Adutora Santa Cruz/MOSSRO: Prefeito Alan Silveira pede estudo de viabilidade de uso da água do sobsolo de Apodi

Governadora se reúne com 3R Petroleum e expõe preocupação com preço da gasolina no RN

Governadora inaugura delegacia da Mulher em Assu e anuncia convocação de mais 400 aprovados em concurso da Polícia Civil

Calcinha Preta abre os festejos do padroeiro São João Batista no município de Apodi

POLÍCIA

Força Nacional permanecerá no Rio Grande do Norte até o dia 12 de julho de 2023

“Mãos de Tesoura”: operação prende suspeitos por tráfico de drogas e homicídio, em Assu

Operação Plata: Mais 12 viram réus por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com fazendas e igrejas

Polícia registra homicídio em Mossoró, no Alto das Brisas, e no Assentamento Catarina, na zona rural de Apod