Veja como aproveitar a programação do Mossoró Cidade Junina nesta terça, 20. Hoje os mossoroenses e turistas podem aproveitar uma programação diversificada em três polos do evento, localizados no Corredor Cultural e na Igreja São João. No polo Poeta Antônio Francisco, tem show do humorista Thiago Dionisio, exposições e o Festival de Sanfoneiros e Trio Pé de Serra. Além disso, também haverá atividades nos polos Igreja São João Batista e no Circo do Forró.