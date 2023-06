Vacina contra meningite segue disponível para o público geral em Mossoró

A oferta do imunizante acontece de modo temporário, mediante a disponibilidade de lotes específicos. Ou seja, após esse período, a vacina meningocócica C volta a ficar disponível para os grupos específicos, conforme preconiza o Ministério da Saúde. A secretaria de saúde de Mossoró ainda reforça a importância de buscar, também, os imunizantes contra a Influenza e Covid-19, disponíveis nas UBSs das zonas urbana e rural do município.