Veja a programação do Mossoró Cidade Junina para esta quarta-feira, 21

No São João mais cultural do mundo, a festa é garantida pelos festivais, shows e apresentações culturais. Nesta terça-feira (20), a programação do “Mossoró Cidade Junina” dá sequência no polo Poeta Antônio Francisco, com show de humor com o comediante Mução, além da exposição “Por Motivos Diversos” e o Festival de Cordel Mirim. Haverá também programação cultural nos polos Igreja São João Batista e Circo do Forró.

Confira Programação

Polo Poeta Antônio Francisco

Apresentação de quadrilhas juninas, exposição “Por Motivos Diversos”, festival de cordel mirim e show de humor com Mução a partir das 18h.





Polo Circo do Forró

Atração: Charmosinho do Forró a partir das 19h





Polo Igreja de São João

Comunidade Shalom as 19h.