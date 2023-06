Prefeitura de Mossoró conclui 1 fase de verificação de plantio e colheita do Programa Garantia Safra

A Prefeitura de Mossoró concluiu a primeira etapa de verificação de plantio e colheita do Programa Garantia Safra (PGS) 2022/2023 em comunidades rurais do município. Essa 1ª etapa contemplou 30 visitas em diversas localidades e foi realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru).



A equipe da Secretaria de Agricultura passou por São João da Várzea, Olho D’Água Velho, Cordão de Sombra, Quixaba, Assentamento Vingt Rosado, Assentamento Solidão, Assentamento Santa Rita de Cássia, PA Maísa, Assentamento São Romão, Sítio Pau Branco, Riacho Grande, Assentamento Terra Nossa e Assentamento Nova Esperança; além do Assentamento Olga Benário, Assentamento Jurema e Recanto da Esperança.



Essas visitas foram para os pequenos agricultores que aderiram ao programa. Essa primeira etapa que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar enviou para Mossoró contemplou 30 laudos de vistoria de plantio e colheita. Foram 30 beneficiários selecionados dentre os que aderiram ao Programa Garantia Safra”, disse o agrônomo da Seadru e técnico responsável pela vistoria de plantio e colheita, Edimar Tavares.



O Ministério da Agricultura se baseia em quatro parâmetros para definir se houve perda. Esses parâmetros são dados do Instituto Nacional de Meteorologia, dados de produção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres e os laudos de verificação de plantio e colheita.



SEGUNDA ETAPA



O técnico responsável pela visita informou que a Secretaria de Agricultura de Mossoró iniciará em breve a segunda etapa de visitas. Desta vez, segundo Edimar Tavares, o Ministério da Agricultura repassou mais quatro visitas para serem realizadas.



Os agricultores são das comunidades do Estreito do Jacu, PA Terra Nossa, São João da Várzea e PA Maísa Nova União. Edimar Tavares salienta que caso se confirme perdas superiores a 50% cada agricultor beneficiário receberá R$ 1.200,00 (mil e duzentos).