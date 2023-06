CONSUMI pede informações a UFRN sobre suposto plágio de Ludmila

O Conselho Universitário foi acionado para distituir a reitora Ludmila Oliveira do cargo, com a alegativa de que ela teria perdido o título de doutora pela UFRN. Em contato com o MH, Ludmila e o advogado Marcos Lanuce (foto), disseram que recorreram a decisão do reitor Daniel Diniz, da UFRN, em instâncias administrativas e também na Justiça Federal.

Nesta terça-feira, dia 20, aconteceu mais um capítulo do caso envolvendo a reitora Ludmila Carvalho Serafim de Oliveira, a Universidade Federal do rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA).

O pedido do Diretório Central dos Estudantes da UFERSA e da Associação dos Docentes da UFERSA, pediram oficialmente ao Conselho Universitário (CONSUMI) que se reunisse e iniciasse o processo para tirar a reitora Ludmila Oliveira do cargo.

No documento, o DCE e a Adufersa alegam que Ludmila Oliveira havia perdido o título de doutora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois de um Processo Administrativo Disciplinar apontar que ela havia plagiado a tese de doutorado.

Sem o título doutor, o DCE e a Adufersa escreveram no ofício entregue ao CONSUMI que norma da instituição proíbe que o professor ocupe o cargo de reitor. O Consumi se reuniu nesta terça-feira, dia 20, e decidiu pedir informações oficiais a UFRN sobre o caso.

A cassação

Na UFRN, o reitor José Daniel Diniz Melo, havia anulado o título de doutora de Ludmila Oliveira com base numa denúncia feira em 2020 pela aluna Ana Flávia, que é inimiga declara da reitora, alegando que ela havia plagiado a tese de doutorado defendida em 2011.

A reitora Ludmila Oliveira contra argumentou, explicando que não plagiou a tese de doutorado, alegou prescrição, anexou provas e pediu reconsideração do reitor Daniel Diniz, porém este manteve sua decisão com relação a anulação do título de doutora.

Entretanto, o caso cabe recurso no Conselho Universitário da própria UFRN e também do Ministério da Educação, em Brasília, assim como na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Recursos estes que estão sendo interposto pela reitora Ludmila Oliveira.

O advogado Marcos Lanuce, que defende a reitora Ludmila Oliveira, contou ao MH que o título de doutora concedido a Ludmila Oliveira em 2011 está valendo e que ela continua no cargo de reitora da UFERSA, até que os processos transitem em julgado.

Questionamentos

O advogado Marcos Lanuce questiona o motivo pelo qual o reitor da UFRN anulou o título de doutora de Ludmila Oliveira 12 anos da tese ter sido defendida na banca predefesa e na banca de defesa composta por professores altamente gabaritados da instituição.

A tese de doutorado de Ludmila Oliveira alcançou conceito A e virou livro em 2016. Trata do crescimento urbano de Mossoró, tomando como parâmetro a Avenida João da Escóssia. As imagens da Pesquisa foram feitas pelo fotógrafo Eduardo Mendonça.

Em contato com o MH, a reitora Ludmila e o advogado Marcos Lanuce confirmaram que acionaram a Justiça Federal e também recorreram na instância administrativa. “É uma ofensa grave a minha honra, movida por pessoas que querem me ver morta”, diz a reitora.