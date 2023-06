MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/06/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Programa Mossoró Realiza: município assegura R$ 200 milhões para obras de infraestrutura

Prefeitura de Mossoró conclui 1a fase de verificação de plantio e colheita do Programa Garantia Safra

Vacina contra meningite segue disponível para o público geral em Mossoró

Última semana do MCJ começa com show do cantor Leonardo no polo estação das artes

Edição extra do Chuva de Bala é apresentada para estudantes da zona rural de Mossoró

ESTADO

Mossoró será a última a receber a plenária do Governo do Estado para elaborar o PPI

Barragem Passagem das Traíras volta a abastecer Jardim do Seridó

POLÍCIA

Corpo é encontrado com sinais de violência em matagal da zona rural de Baraúna

Seis PMs envolvidos com tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção e extorsão são preso em Natal

JFRN autoriza associação a cultivar Cannabis e produzir óleo terapêutico para fins medicinais

NACIONAL

Nome de Cristiano Zanin é aprovado no Senado

Banco Central ignora pressão do governo e empresários e mantém taxa Selic em 13,75% ao ano

TSE começa a julgar ação do PDT contra Bolsonaro nesta quinta (22)